Cette mythologie nordique qui a gagné la bataille de l’imaginaire

Ils sont partout. Les dieux et les héros du panthéon nordique n’en finissent plus de conquérir nos loisirs. Ils sont pourtant passés pas loin du Ragnarök.

Ce sont des mondes fantastiques où dieux et héros rivalisent de défis extraordinaires. Thor, le tempétueux et colérique fils d’Odin, doit mener le combat contre les forces du Chaos. Mais Odin tergiverse jusqu’au moment où Loki commet l’irréparable en coupant la chevelure de la belle Sif. Loki sera envoyé dans le monde des nains, d’où il devra ramener de fabuleux présents…

Telle est l’amorce de Thor et le pouvoir de Mjöllnir, l’une des légendes nordiques les plus populaires. Celles-ci voyagent dans les neuf mondes du grand frêne Yggdrasil qui maintient unies les différentes parties de l’univers. Ils ont pour nom Niflheim, Muspelheim, Asgard, Midgard, Jötunheim, Vanaheim, Alfheim, Svartalfheim et Helheim. Cet « arbre des mondes » plonge ses racines dans la terre. La cosmogonie façon viking préfère la glace et le feu à la voûte céleste.