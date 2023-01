Les médecins généralistes lancent la chasse aux certificats inutiles

Un crocodile, deux crocodiles… Le gimmick inventé pour aider les automobilistes à mieux évaluer les distances de sécurité va prendre ces jours-ci un tout autre sens : les médecins généralistes bruxellois et wallons en font le symbole d’une lutte contre les attestations absurdes, inutiles ou simplement discutables réclamées par les patients à longueur de consultations ou d’appels téléphoniques. Ils vont en fait apposer sur lesdites attestations un cachet en forme de « crocodile bleu ». Le mouvement vient des Pays-Bas et de Flandre, où l’animal est devenu le symbole d’une bureaucratie dévorante et inutilement compliquée.