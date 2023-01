Le PTB lance un «appel» aux forces de gauche, PS et Ecolo n’ont rien entendu

C’est une fiction en politique, avec sa part de cinéma de la part des protagonistes, mais c’est une curiosité dans le même temps, on ne connaît pas la fin du film, alors on s’interroge. Pour le coup, les propos de Raoul Hedebouw attirent l’attention. En l’occurrence ceux prononcés dimanche à Bruxelles en marge des traditionnels vœux annuels.

Interrogé par la RTBF au sujet d’un « appel aux forces de gauche » de sa part en vue des élections de 2024, le président du PTB ne démentait pas, et enchaînait : « C’est un appel vers le PS et Ecolo. Aussi, Vooruit et Groen de l’autre côté linguistique. Il faut oser se remettre en cause et compter sur le PTB qui devient une force politique montante. Il faut arrêter de dire qu’on est des populistes. On est un parti populaire. On sent qu’il y a une volonté de rupture chez les gens. Il faut l’incarner aujourd’hui. »