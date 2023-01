Mondial de handball: la Belgique s’incline contre le Bahreïn mais espère toujours une qualification (vidéo)

Les Red Wolves se sont inclinés sur le fil contre le Bahreïn dans son 3e et dernier match du groupe H du Mondial 2023.

L’équipe nationale belge masculine de handball s’est inclinée 28-30 face au Bahreïn (mi-temps 12-15) dans son 3e et dernier match du groupe H du Mondial 2023, mardi en début de soirée à Malmö, en Suède.

Sa qualification pour la suite de la compétition (tour principal) dépend du résultat du match Tunisie-Danemark qui se joue ce mardi à 20h30. Seule une victoire de la Tunisie priverait les Red Wolves de la qualification au profit des Nord-Africains.

Avant le dernier match du groupe entre la Tunisie et le Danemark, la Belgique possède 2 points et occupe la 3e place du groupe H derrière le Danemark (4) et le Bahreïn (3).