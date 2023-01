Maxime Luycx analyse le partage des Red Lions contre l’Allemagne: «Les Lions peuvent être encore plus malins dans le cercle»

1 « Les Red Lions ont fait preuve de beaucoup de caractère »

« J’ai envie de retenir le premier quart d’heure, qui était d’excellente facture, mais aussi la réaction en fin de rencontre. C’est extrêmement positif. Cela prouve qu’ils ont du caractère et des ressources mentales. C’est un groupe d’expérience. Ce sont finalement les Allemands qui doivent repartir bien plus frustrés que les Belges, qui ont arraché un bon point et possèdent un meilleur goal-average que leurs concurrents pour terminer à la première place du groupe. J’ai été impressionné par le niveau technique de cette partie, mais aussi par les prestations des deux gardiens, qui ont réalisé un match de très grande qualité. Vincent Vanasch a gardé son équipe dans la rencontre en réalisant une fois de plus des arrêts impressionnants. »