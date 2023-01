Les maisons de repos veulent changer leur image

Nous voilà réunis pour notre karaoké mensuel. Et vous avez demandé que l’on puisse chanter des morceaux d’Adamo, de Bourvil et de Tino Rossi. Alors, on commence par quelle chanson ? » Ce mardi après-midi, le psychologue et l’assistance logistique assument l’animation aux Sittelles, une maison de repos qui héberge 58 personnes, de 56 à 98 ans, dont trois couples, à Chastre, dans le Brabant wallon. Le personnel devance ainsi déjà la démarche Tubbe (nom tiré de Tubberödshus), un modèle d’organisation qui vient de Scandinavie et que la Fondation Roi Baudouin entend mettre en avant cette année dans 35 institutions qui souhaitent faire des maisons de repos et de soins des endroits attrayants où il fait bon vivre et travailler.