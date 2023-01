Procès des attentats de Bruxelles: la planque rue Max Roos, un «lieu conspiratif», une fabrique de TATP mais aussi une cache d’armes

Ce mardi au procès des attentats, l’équipe d’enquête a terminé son long exposé consacré aux découvertes faites dans la planque de la rue Max Roos, à Schaerbeek. Une planque majeure qualifiée de « lieu conspiratif » par les enquêteurs. « Pourquoi ? Parce que c’est un lieu choisi expressément pour la préparation d’attentats. Car c’est un lieu où des membres de la cellule auraient vécu et où d’autres auraient été de passage. Un lieu où ils se seraient réunis. Et qui n’est pas nécessairement connu de tous les membres de la cellule. C’est le lieu où le projet criminel aurait été élaboré et où des membres de la cellule auraient fabriqué le TATP et les bombes utilisées », a notamment tenu à expliquer à la cour et au jury le commissaire Bauwin, enquêteur de la DR3 (direction antiterroriste de la PJF de Bruxelles) chargé de l’exposé.

C’est aussi de là que sont partis les trois terroristes de Zaventem (Ibrahim El Bakraoui, Najim Laachraoui et Mohamed Abrini), le matin du 22 mars 2016. Un « lieu conspiratif », donc, que plusieurs des accusés présents dans le box ont fréquenté, quand ils n’y ont pas tout bonnement séjourné sur la durée, à l’instar de Mohamed Abrini et Osama Krayem. Une véritable fabrique d’explosifs également, dirigée par Najim Laachraoui, l’artificier du groupe.