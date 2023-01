Anderlecht: une semaine capitale pour ne pas regarder derrière

Les Mauves face à la semaine de tous les dangers. Cette fois, un autogoal ne suffira sans doute plus pour s’en sortir. Après quatre unités engrangées miraculeusement à Charleroi et à Bruges, Anderlecht devra impérativement faire le plein ce mercredi contre Zulte Waregem et dimanche à Seraing contre des concurrents dans une potentielle lutte… pour le maintien.

Certes, le RSCA veut et peut évidemment encore rêver d’un ticket pour les playoffs 2, son dernier grand objectif de la saison mais dans un premier temps, il doit surtout veiller à assurer ses arrières. Et donc, à ne pas être contraint de regarder derrière.