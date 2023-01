Corruption au Parlement européen: Panzeri, repenti, charge Tarabella

C’est une lettre de cinq pages, signée par le procureur fédéral, Frédéric Van Leeuw, et transmise à la présidente du Parlement européen (PE) et sa commission des Affaires juridiques. Le Soir a obtenu copie du dossier de demande de levée d’immunité des eurodéputés Andrea Cozzolino et Marc Tarabella, dans le cadre de la vaste enquête pour corruption et ingérence du Qatar et du Maroc au Parlement européen. Si le chapitre consacré à l’élu italien est une « hypothèse d’enquête », pour reprendre les mots de ses avocats dans un communiqué publié samedi, les paragraphes consacrés au bourgmestre d’Anthisnes sont d’un tout autre acabit.