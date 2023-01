Neige, soleil… la météo des prochaines heures

Des courants maritimes d’origine polaire détermineront notre temps durant ces prochaines heures et prochains jours.

Le ciel sera lumineux avec de belles apparitions du soleil mercredi matin, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera généralement sec mais une petite averse isolée n’est pas exclue dans la région côtière. Durant l’après-midi, la nébulosité augmentera à partir du littoral. Les températures atteindront -2 à 2ºC en Ardenne, 3 ou 4ºC en Flandre et 5 ou 6ºC dans la région côtière.

La nébulosité deviendra variable dans la nuit de mercredi à jeudi, avec des averses qui traverseront la Belgique du littoral vers l’Ardenne. Ces averses prendront la forme de pluie ou de grésil dans la région côtière et de neige fondante en Basse et Moyenne Belgique. Elles se transformeront en neige en arrivant en haute Ardenne puis atteindront les Cantons de l’Est en fin de nuit. Le temps devrait généralement rester sec dans les régions proches de la France. Les températures redescendront aux alentours de -5 ou -6ºC sur les hauts plateaux de l’Ardenne, de 0 ou -1ºC dans le centre du pays et de 3 ou 4ºC dans la région littorale.

Demain

Jeudi, quelques averses de neige pourront encore concerner l’est du pays le matin, avant le retour du soleil. En fin d’après-midi, le risque d’averses hivernales augmentera à nouveau à partir du littoral. Les maxima varieront entre -2 et 1ºC en Ardenne, et entre 3 et 5ºC dans les autres régions.