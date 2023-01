Salaire: combien gagnent les travailleurs ayant une voiture de société

La majorité (52 %) des salariés ayant une voiture de société gagne moins de 4.000 euros brut par mois. C’est ce que révèle, entre autres, l’enquête de SD Worx, décortiquée par L’Echo. SD Worx a analysé la situation de 150.000 salariés du secteur privé bénéficiant de ce type de rémunération.

L’étude du gestionnaire de ressources humaines montre que 9 % des salariés disposant d’un véhicule de société gagnent moins de 2.000 euros brut par mois, 20 % entre 2.000 et 3.000 euros brut, les plus nombreux étant les salariés qui gagnent entre 3.000 et 4.000 euros brut par mois, qui représentent 23 % du total. Et 70 % gagnent moins de 5.000 euros brut, met en avant l’enquête.

Le salaire médian est de 3.550 euros en Belgique.