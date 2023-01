«Un encadrement très étroit de chaque thérapie expérimentale s’impose»

Nous avons contacté quelques-unes des grandes pointures mondiales de l’édition des gènes et de la bioéthique ayant participé à des débats internationaux sur les essais menés par He sur des embryons humains.

Par N.D.

Tous ces scientifiques ont conclu au besoin d’imposer désormais des limites à He Jiankui. La Chine et d’autres pays ont déjà interdit ce genre de pratiques. Ces mêmes savants estiment que les outils actuels d’édition des gènes ne sont pas suffisamment mûrs pour une utilisation sur les spermatozoïdes, les ovules ou les embryons, auquel cas se produiraient des modifications du génome humain transmissibles d’une génération à l’autre. Aucun n’appuie la réhabilitation du scientifique chinois, a fortiori avant la publication de l’intégralité des précisions sur son expérience.

Pour David Baltimore, un professeur émérite de biologie au California Institute of Technology et lauréat du prix Nobel de médecine en 1975, « chacun a le droit à une seconde chance après une erreur, mais celle de He fut si colossale que je n’accepterais pas de financer ses nouvelles expériences en biomédecine ».