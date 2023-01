Comparé aux scientifiques nazis, le Chinois He Jiankui est sorti de prison et suscite l’effroi

He Jiankui, le scientifique qui a fait naître les premiers bébés génétiquement modifiés dans le cadre de l’une des expériences les plus délirantes et dangereuses de l’histoire, a été libéré de prison. Il désire aujourd’hui renouer avec la science pour guérir des maladies génétiques chez des enfants et des adultes. Tels sont les propos qu’il nous a confirmés dans des courriers électroniques, car il se refuse à accorder des interviews en tête-à-tête.

Pour la plupart des experts internationaux que nous avons consultés, dont un Prix Nobel, ce retour suscite un profond effroi. Selon Kiran Musunuru, un spécialiste de l’édition du gène, ses actes « sont aussi graves que les crimes de guerre commis par les médecins nazis pendant la Seconde Guerre mondiale ».