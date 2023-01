Anderlecht: pourquoi Fabio Silva ne jouera pas pour les Mauves contre Zulte-Waregem

Il n’y a décidément plus un seul jour tranquille et serein, à Anderlecht. Cette fois, c’est le dossier Fabio Silva (20 ans), plus que jamais proche de quitter le parc Astrid dès cet hiver, qui fait l’actualité. L’attaquant portugais, qui est prêté chez les Mauves jusqu’au mois de juin, risque de faire ses valises plus rapidement que prévu. À la demande des agents du joueur, Wolverhampton est actuellement en discussion avec d’autres clubs pour un nouveau prêt de Silva, d’une durée de six mois ou d’un an et demi. Pour l’instant, c’est le PSV Eindhoven qui constitue la piste la plus concrète, même si la Real Sociedad et Séville sont aussi sur le coup.

Les Wolves devront trouver un accord avec Anderlecht pour mettre fin au prêt de l’attaquant, puisqu’il n’existe aucune clause de départ anticipé dans le contrat de location. Mais le Sporting ne bloquera certainement pas le Portugais, qui ne cache plus son mal-être dans la capitale et ses envies d’ailleurs. Le courant ne passe pas avec Brian Riemer, qui a encore eu une discussion avec lui après le match à Bruges, lui reprochant entre autres le faible niveau de ses paramètres et datas. Silva, qui n’aurait de toute façon pas été titulaire contre Zulte-Waregem, ne fait pas partie de la sélection pour le rendez-vous de ce mercredi, à la demande du joueur lui-même. Un signe de plus pour montrer son intention de partir cet hiver.

Auteur de 11 buts et de 4 passes décisives toutes compétitions confondues depuis son arrivée chez les Mauves l’été dernier, le sociétaire de Wolverhampton n’était plus que l’ombre de lui-même ces dernières semaines. Seul sur son île, à la fois peu servi mais aussi souvent mal inspiré, il n’en reste pas moins l’attaquant le plus efficace des Bruxellois cette saison…