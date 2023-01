Vincent Van Quickenborne sur le statut de repenti de Panzeri: «Le plus important, c’est qu’on puisse dévoiler la vérité»

Vincent Van Quickenborne l’explique et la justifie : « Parfois, on a besoin d’une telle méthode pour dévoiler toute la vérité. Cette méthode s’appelle Pentiti car on l’a utilisée pour briser la mafia en Italie. C’est une méthode que l’on peut utiliser, bien encadrée, bien conditionnée. Mais c’est une méthode avec laquelle travaille la justice (belge). »

« Ce sera le juge qui va décider sur la peine »

Le libéral flamand ajoute : « Sur la méthode, c’est le parquet fédéral qui décide de l’utiliser ou pas, mais finalement ce sera le juge qui va décider sur la peine. Donc même si on fait un mémorandum, c’est toujours la justice, au final, qui décide du sort de l’inculpé ». Et le ministre de la Justice de renchérir : « Le plus important c’est qu’on puisse dévoiler toute la vérité. Et qu’au lieu d’avoir une personne avec une condamnation éventuelle, de l’élargir vers d’autres personnes, d’autres cas, et de là dévoiler toute la vérité. C’est ce qu’on a besoin. On parle quand même du cœur de la démocratie européenne. Et c’est la justice belge qui a eu l’audace de commencer cette affaire. »