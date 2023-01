Jourdan Serderidis, le «padre» grec du rallye

Jourdan Serderidis promène sa bouille ronde et rieuse sur les rallyes depuis une dizaine d’années. Dans un milieu qu’il a découvert sur le tard et de façon plutôt singulière… « C’était à l’hiver 2012 », se souvient-il. « J’avais organisé pour quelques membres de ma société un stage de pilotage en Suède, où nous avons appris à glisser sur des lacs gelés. Le soir, je suis tombé sur Sébastien Loeb dans le sauna de l’hôtel ! Il était en essais avec Citroën. On s’est mis à parler rallye, et quelques semaines plus tard, je disputais ma première épreuve en Belgique ; j’avais envie de voir ce que c’était… »