David Goffin à l’affiche du BW Open mercredi soir: «Une excellente nouvelle pour le lancement du tournoi»

D’où, l’avantage d’offrir un tournoi en deuxième semaine de l’Open d’Australie (ce qui est finalement une excellente date) pour voir arriver les premiers déçus de Melbourne ! Derrière David Goffin (50e mondial), l’Allemand Oscar Otte (74e) sera probablement la deuxième tête de série. « Ce qui nous complique un peu la tâche en ce moment », reprend Stavaux, « c’est qu’il pleut, pour une fois à Melbourne, et que la programmation, là-bas, a pris du retard. Mais tous les jours, nous recevons des confirmations. » On peut citer des noms comme Verdasco, Haase, Struff ou Gulbis alors, qu’outre David Goffin, la participation belge sera fournie avec encore Zizou Bergs, Raphael Collignon (wild-card pour le tableau final) ou encore Joris De Loore, Kimmer Coppejans, Michael Geerts, Gauthier Onclin et Simon Beaupain en qualifs ! « Pour une première expérience, notre cut (NDLR : classement du dernier joueur à entrer dans le tableau final) est à 154. Quimper, est l’autre challenger de la semaine, en est à sa 13e édition et offre un cut à 189. C’est déjà un super encouragement pour nous. »

Le BW Open débutera, ce lundi, avec le premier tour des qualifs (qu’on annonce solides vu le tableau) pour monter en puissance dès le mercredi, donc. Attention, il y aura un maximum de 1.000 (980 exactement) spectateurs par jour. On risque de refuser du monde au Blocry…