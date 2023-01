Jourdan Serderidis: «J’aide Grégoire Munster par instinct»

Jourdan Serderidis et Grégoire Munster partagent au moins une particularité : ils éprouvent tous deux un attachement très fort à la Belgique pour y être nés, y avoir grandi, et en avoir la nationalité. Cela n’empêche pas le premier d’arborer le drapeau grec sur les fenêtres de ses voitures de rallye ; alors que le second fait de même avec l’étendard luxembourgeois ! « J’ai la nationalité grecque via mon père, un homme extraordinaire d’enthousiasme et de générosité qui m’a beaucoup inspiré jusqu’à son décès, en 2000, et même encore maintenant », confesse Jourdan Serderidis qui se remémore avec bonheur les moments de vacances passés avec ses cousins en Grèce, tout en reconnaissant que… « Je parle mieux, ou disons moins mal le flamand que le grec… »