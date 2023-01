Santé: le nombre de fumeurs a diminué en 2022

Selon une enquête de la Fondation contre le cancer, la quantité de fumeurs a diminué, après deux années en hausse.

C’est ce que révèle la nouvelle enquête sur le tabagisme menée par la Fondation contre le cancer. En 2022, 24 % déclarent fumer. Ce chiffre ressemble à celui de 2019, juste avant la crise sanitaire. A l’époque, 23 % des Belges déclaraient être des fumeurs quotidiens ou occasionnels. Ces deux dernières années, ce chiffre était de 29 % en 2020 et de 27 % en 2021.

Le nombre d’hommes fumeurs a certes diminué en 2022 (de 31 à 26 %), mais les hommes continuent de fumer plus souvent que les femmes (26 contre 23 %). Cette étude montre également que le tabagisme est plus fréquent à Bruxelles et dans les classes socio-économiques les plus basses. En revanche, le nombre de vapoteurs est resté stable au cours des quatre dernières années.