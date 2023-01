Open d’Australie: Iga Swiatek sans trembler, Coco Gauff victorieuse face à Emma Raducanu

Dans le choc entre les jeunes Coco Gauff, 18 ans, 7e mondiale et la Britannique Emma Raducanu, 20 ans, 77e, l’Américaine, finaliste du dernier Roland-Garros, a imposé ses vues sur la lauréate de l’US Open 2021 en deux sets: 6-3 et 7-6 (7/4) après 1h42 de jeu.

Pegula (WTA 3) a éliminé de son côté la Russe Aliaksandra Sasnovich (WTA 38) 6-2 et 7-6 (7/5). En revanche, Petra Kvitova, ancienne double lauréate de Wimbledon et finaliste à Melbourne en 2019, a été battue. La Tchèque de 32 ans, 16e mondiale et 15e tête de série, s’est inclinée face à l’Ukrainienne Kalinina (WTA 40) 7-5 et 6-4 en un peu moins de deux heures.