Procès des attentats de Bruxelles: Kalhid El Bakraoui a pris le métro dans le sens opposé à Maelbeek avant de se faire exploser

Le premier chef d’enquête chargé de l’attentat dans le métro bruxellois a retracé mercredi midi, devant la cour d’assises de Bruxelles, le trajet du kamikaze le 22 mars 2016. Kalhid El Bakraoui a d’abord pris le métro à Pétillon en direction d’Hermann-Debroux, dans le sens opposé à Maelbeek donc, avant d’en sortir pour reprendre une rame en direction d’Erasme, vers la station où il se fera exploser à 9h10.

Le matin des attentats qui ont frappé la capitale belge, le périple de Khalid El Bakraoui dans le métro débute à 8h48 à la station Pétillon, sur la ligne 5. Les images des caméras de surveillance le montrent en train d’acheter un ticket. Il discute brièvement avec un inconnu devant les automates. Il franchit ensuite les portiques et embarque dans une rame en direction de Hermann-Debroux, dans le sens inverse de Maelbeek.

Arrivé à Hankar, la station suivante, il sort de la rame, avance sur le quai et s’engouffre à nouveau dans le véhicule par une autre porte. Un geste étrange puisque, pour avancer dans la rame, il lui aurait suffi de se déplacer à l’intérieur, le métro étant de type «boa», soit non compartimenté. «Nous n’avons pas de réponse définitive quant à ce geste, qui reste inexplicable. Peut-être Kalhid El Bakraoui se rend-il compte à ce moment-là qu’il va dans la mauvaise direction», a avancé le juge d’instruction Olivier Leroux.

«On le perd de vue lorsqu’il sort de la station »

Le trajet du kamikaze se poursuit jusqu’à la Beaulieu, qu’il quitte à 8h56 avant de réapparaître une minute plus tard sur les images de vidéo-surveillance de la station. L’homme à la veste matelassée, toujours muni de son sac-à-dos, prend alors la ligne vers Erasme, et donc Maelbeek. «On le perd de vue lorsqu’il sort de la station, faute de caméra. On ne sait donc pas ce qu’il a fait à l’extérieur mais, à Beaulieu, il est nécessaire de sortir de la station pour reprendre le métro dans le sens inverse, et le timing correspond», a précisé le chef d’enquête.

Les images dévoilent ensuite Kalhid El Bakraoui pénétrant dans la 3e voiture de la rame de métro où il se fera exploser. Ce modèle est, lui, compartimenté. Le kamikaze passera tout le trajet debout au même endroit, réajustant les sangles de son sac à dos. «C’est une indication sur le poids important de ce sac», a commenté l’enquêteur. « Une fois arrivé à Maelbeek, le kamikaze sort de la 3e voiture pour rentrer dans la 2e. Il veut pénétrer dans la voiture par la première porte, se ravise et entre finalement par la deuxième. Il se fera exploser à 9h10 dans la 2e voiture lors du redémarrage de la rame», tuant 16 personnes et en blessant de nombreuses autres. «Ce sont les dernières images» du trajet.