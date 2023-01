«C’est du français!»: Ainsi vivent les dictionnaires

Les dictionnaires de référence comme le Petit Larousse et le Petit Robert publient annuellement une édition mise à jour, dans une logique qui tient à la fois du suivi de l’évolution de la langue et du markéting. À la différence des dictionnaires anglais, comme Oxford English Dictionary qui publie de manière transparente la liste complète des mots nouveaux, le Petit Larousse et le Petit Robert laissent planer beaucoup de mystères sur l’ampleur et la nature des modifications.