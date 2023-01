Stile Antico: une forme de pureté et de clarté

Decca

Fondé en 2001, l’ensemble vocal britannique Stile Antico s’est affirmé au fil du temps comme l’un des grands interprètes de la musique ancienne et baroque. Après plusieurs enregistrements couronnés de succès chez Harmonia Mundi, il propose chez Decca le nouveau volet de sa trilogie The Golden Renaissance, cette fois consacré au compositeur anglais William Byrd (après des Prez et avant Palestrina). Un compositeur essentiel dont on célèbre cette année le 400e anniversaire de la mort.