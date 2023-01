Open d’Australie: Rafael Nadal, 36 ans et un corps brisé en 16 (vidéos)

Rafael Nadal éliminé d’un tournoi d’un Grand Chelem avant le troisième tour, ce n’est arrivé que huit fois dans toute la carrière de celui qui détient le record de 22 sacres à ce niveau (il pourrait être rejoint, le 29 janvier, par Novak Djokovic, plus que jamais favori à Melbourne).

Rafael Nadal qui quitte un tournoi blessé, ce n’est malheureusement plus une surprise, tant l’Espagnol au tennis explosif a fait trinquer un corps qui, à 36 ans, n’en peut plus de la passion surnaturelle de son champion. Poignets gauche et droit, cuisses gauche et droite, genoux gauche et droit, coude gauche, avant-bras droit, épaule gauche, pied gauche (le fameux syndrome de Müller-Weiss dont il souffre depuis 2005), cheville droite, abdos, dos, côtes, hanche droite et, depuis ce mercredi, hanche gauche : cela fait seize endroits touchés (!), parfois à multiples reprises, et évidemment, plus les années passent, plus on craint pour l’avenir sportif de l’Espagnol.