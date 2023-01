Les allergies aux pollens ont de l’avance

Derrière la porte du cabinet de la professeure Françoise Pirson, allergologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc, un patient dit ressentir les premiers symptômes de son allergie aux pollens. Cet homme n’est pas un cas isolé. « Nous remarquons que la patientèle vient soigner son rhume des foins bien plus tôt cette année qu’auparavant », constate le médecin. L’an 2023 risque d’être assez particulier pour les personnes souffrant d’allergies aux pollens. Et pour cause, le réseau national de surveillance aérobiologique AirAllergy de Sciensano a déjà annoncé le démarrage de la période pollinique avec la floraison de l’aulne et du noisetier.