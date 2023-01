Le petit moment qui fait du bien: courir avec Forrest Gump pour se remettre en forme

Coup de blues? Déprime? Chaque mercredi, nous vous proposons quelques minutes de pur plaisir à savourer sur YouTube, Dailymotion et autres plateformes. Pour retrouver la pêche quand le moral est en berne.

Début d’année rime avec bonnes résolutions qu’on s’empresse de ne pas tenir. Ainsi, se remettre au jogging figure généralement dans le top 10 des décisions positives n’ayant à peu près aucune chance de se réaliser. Le froid, la pluie, la boue, le repas trop lourd ou trop léger, les chaussures trop petites, le short trop petit aussi après les excès des fêtes… chacun a mille bonnes raisons de ne pas se mettre à courir. Alors, pour se faire pardonner, on peut s’installer dans un bon fauteuil et se regarder, pour la millième fois, une des scènes emblématiques de Forrest Gump qui, lui, n’hésite jamais à se lancer dans une course éperdue.