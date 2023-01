Près de 24% des auteurs francophones belges en situation de grande précarité

Un grand nombre d’auteurs et d’autrices n’obtiennent pas un revenu suffisant qui leur permette de vivre de leur activité d’auteur.

Près de 24 % des auteurs et autrices de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) perçoivent un revenu net mensuel inférieur à 1.000 euros, tandis que 66 % déclarent avoir perçu moins de 500 euros mensuels nets, selon une étude inédite publiée mercredi par l’asbl Bela, en collaboration avec les principales fédérations professionnelles et organisations d’auteurs du secteur du livre. L’enquête, réalisée en mai et juin 2021 auprès de 485 répondants, est soutenue par la ministre de la Culture Bénédicte Linard.

La population des auteurs francophones belges n’avait encore jamais fait l’objet d’un recensement exhaustif. L’étude montre ainsi que près de 56 % des répondants sont des hommes (contre 44 % de femmes), 68 % ont plus de 46 ans et 43 % résident à Bruxelles. En outre, quelque 77 % des personnes sondées sont actives dans l’écriture de textes, 30 % dans l’écriture de textes illustrés, 25 % dans l’illustration, 17 % dans le dessin de bande dessinée et enfin 14 % dans le graphisme.