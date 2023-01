Ukraine: «La guerre moderne est autant une affaire de bits et de bots que de boue et de sang»

Le président du comité militaire, l’amiral Rob Bauer, a qualifié de « devoir sacré » le fait rester prêt face à l’inattendu. « Aujourd’hui, la guerre moderne est autant une affaire de bits et de bots que de boue et de sang », a déclaré le Néerlandais.

Selon l’Otan, la fin des attaques russes en Ukraine n’est pas encore d’actualité. « Poutine se prépare à une longue guerre », déclare le secrétaire général adjoint Mircea Geoan. « Poutine a déjà mobilisé plus de 200.000 soldats supplémentaires, augmente la production d’armes et acquiert également davantage d’armes auprès de régimes autoritaires comme l’Iran. 2023 sera une année difficile et nous devons soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra. »

Geoan estime qu’il est désormais nécessaire de développer les capacités industrielles de production d’armes et de munitions et de mieux utiliser les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle pour renforcer les capacités de l’Otan au vu de la situation. « Il est également important d’investir encore plus dans la défense. L’objectif de deux pour cent fixé il y a presque dix ans est de plus en plus considéré comme un plancher plutôt qu’un plafond pour les dépenses de défense », a-t-il déclaré. « Les membres de l’Alliance devraient continuer à faire des progrès et à prendre de nouveaux engagements après 2024. »

La norme des 2 % implique que les États membres de l’Otan investiront au moins 2 % de leur produit intérieur brut dans la défense d’ici 2024. Un certain nombre d’États membres indiquent que cet objectif sera modifié lors d’un prochain sommet de l’Otan.