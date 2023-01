L’ex-gendarme qui aimait trop flirter avec le crime

Il a rencontré son éternel acolyte Madani Bouhouche lors de leur formation à l’école de sous-officiers. Très vite, ils vont commettre leurs premiers faux pas qui vont finalement les mener au meurtre et à la prison.

De longue date, le nom de Robert Beijer est associé, avec celui de feu son ami et ancien collègue gendarme, Madani Bouhouche, au dossier des Tueries du Brabant qui ont endeuillé à 28 reprises le pays entre 1982 et 1985. Mais jamais un fait n’a pu lui être attribué. Jamais il n’a été inculpé. Ce qui fait que depuis 25 ans, l’homme à la vie mouvementée et quasi romanesque coule des jours heureux à Pattaya, en Thaïlande. Visiblement, en séjour illégal de surcroît. Un acte illégal supplémentaire dans un parcours qui n’en manque pas.