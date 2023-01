L’enquête sur les Tueries du Brabant se dirige une fois encore vers Robert Beijer

Un énième rebondissement est intervenu ce mercredi dans l’enquête sur les tueurs du Brabant, qui ont sauvagement ôté la vie à 28 personnes entre 1982 et 1985, puisque des perquisitions ont eu lieu en Thaïlande au domicile de l’ancien gendarme belge Robert Beijer. Porte-parole du parquet fédéral, Eric Van Duyse a confirmé que « la juge d’instruction, un magistrat du parquet fédéral et des enquêteurs de la cellule Tueurs du Brabant ont perquisitionné la résidence de Robert Beijer. Ces devoirs d’enquête étaient prévus de longue date et ont été retardés à cause de la pandémie de covid 19. Ils ont pour but de chercher d’éventuels liens entre l’ancien gendarme et les Tueries. Ils ne sont pas liés à de nouvelles découvertes ou à de nouvelles accusations à l’encontre de Robert Beijer. » Aucun rapprochement ne doit donc être fait entre cette commission rogatoire internationale et la recherche récente d’une arme dans le canal de Damme.