Lili Pankotai, la lycéenne hongroise slameuse qui défie Viktor Orbán

Budapest, 23 octobre 2022. Devant l’Université polytechnique et économique qui borde le Danube, une foule compacte proteste contre le verrouillage du système éducatif par le pouvoir. Fin septembre, cinq professeurs du lycée Kölcsey étaient licenciés à cause de plusieurs débrayages. Sweat à capuche et chevelure longue attachée, Lili Pankotai, 18 ans, entame un slam rageur baptisé Avenir. La lycéenne clame sa colère contre les dérives du gouvernement Orbán, maître de la Hongrie depuis 2010.