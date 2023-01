Une tablée d’imbéciles et de snuls

Pour les Wallons, ce sont les imbéciles qui travaillent, et ces imbéciles sont les Flamands : Bart De Wever a tenté de rallumer le bon vieux feu communautaire pour ses vœux de Nouvel An. On est curieux de voir s’il prendra.

C’est un sketch culte qui date un peu mais garde une saveur inexplicable. Les humoristes Frédéric Jannin et Stefan Liberski sont à l’écran et fument un énorme cigare avec sur la tête des chapeaux extravagants et en bouche, un accent bruxellois lourdement délicieux. Leurs deux personnages riches et cyniques échangent sur leur ennui et passent en revue tout le « gratin », Jean-Paul II, Saddam Hussein, Bill Gates, Salman Rushdie, les Beatles mais rien à faire, « plus rien ne les impressionne, sauf peut-être un beau chapeau ». Leur (in) capacité à être surpris est testée une dernière fois : « Et les tueurs du Brabant wallon ? », dit l’un. La réponse fuse : « Je les ai eus à manger un soir. Tous, Fieu. Une tablée d’imbéciles ! ».