Fabio Silva ne veut plus jouer pour Anderlecht: l’attaquant portugais ne voulait pas faire partie de la sélection pour affronter Zulte Waregem

La décision de ne pas inclure Fabio Silva dans la sélection pour le match contre Zulte Waregem venait bien du joueur lui-même et non de Brian Riemer.

C’est la fin de l’aventure pour Fabio Silva à Anderlecht. Comme nous vous l’annoncions hier, l’attaquant portugais, qui est pourtant prêté chez les Mauves jusqu’à la fin de la saison, souhaite quitter le club dès cet hiver et le PSV est en pole pour l’accueillir. À condition que Wolverhampton, à qui il appartient, trouve un accord avec Anderlecht pour mettre fin au prêt (aucune clause n’avait été incluse).

Sur le départ, Fabio Silva ne fait donc pas partie de la sélection anderlechtoise qui affrontera Zulte Waregem ce mercredi soir. Mais il ne s’agit pas d’une décision du coach Brian Riemer. C’est bel et bien Fabio Silva, frustré de la manière dont il est utilisé, qui ne souhaite plus jouer pour les Mauves. Ce n’est donc plus qu’une question de temps pour qu’il quitte le club bruxellois. Ce mercredi, c’est Benito Raman qui devrait être titularisé à sa place contre Zulte Waregem.