Netflix recrute: un salaire qui peut atteindre les 350.000 euros par an

Dans son offre, Netflix liste également le fait de savoir travailler « en douceur sans trop de supervision » et « d’être motivé ».

Comment correspondre à cette offre ? Il faut être capable de « prendre des décisions indépendantes, d’être discret(e) et d’avoir d’excellentes compétences en matière de service à la clientèle ».

Netflix recrute ! La plateforme de streaming cherche un ou une hôtesse de l’air pour l’un de ses jets privés. Un job « rêvé » pour certains, car le salaire peut atteindre 350.000 euros par an, selon le Nieuwsblad .

Le salaire se base sur l’expérience et les compétences des candidats mais peut s’additionner au fur et à mesure, si les clients sont plus ou moins satisfaits.