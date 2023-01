Une célèbre marque belge de vêtements ferme ses magasins dans plusieurs villes wallonnes

La marque de vêtements, lancée en 2008, a dû se résigner à fermer trois de ses boutiques à Liège, Namur et Charleroi.

Les habitués de shopping dans les villes de Liège, Namur et Charleroi ne pourront plus entrer dans les magasins J&Joy. Pour cause, comme l’indique la RTBF, la marque y ferme ses boutiques.

Interviewé par nos confrères, son patron Pierre Hamblenne explique que sa chaîne de magasins n’a pas survécu au covid. La situation des magasins en centre-ville, et les travaux qui pouvaient y prendre place, représentait aussi une difficulté supplémentaire selon le fondateur.

« Aujourd’hui, après trois ans de fonds injectés à grande ampleur dans ces boutiques physiques sous baxter, on a décidé de fermer nos trois boutiques », regrette-t-il.