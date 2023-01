L’aéroport de Schiphol va accueillir plus de passagers dès la fin du mois de mars

Schiphol et les compagnies aériennes continueront à travailler ensemble pour assurer le bon déroulement des moments de pointe du matin.

L’aéroport Schiphol d’Amsterdam supprimera, à la fin du mois de mars, soit au début de la saison estivale, la limite générale du nombre de passagers autorisés à partir quotidiennement de l’aéroport. Une solution est toujours recherchée pour les heures de pointe du matin.

Un nombre suffisant d’agents de sécurité a été recruté pour éviter des problèmes comme ceux de l’année dernière, a informé mercredi Ruud Sondag, directeur général par intérim. Le manque de personnel a ensuite entraîné de longues files d’attente, ce qui a conduit des voyageurs à manquer leur vol. Finalement, une limite a été imposée au nombre de passagers en partance et les compagnies aériennes ont été invitées à annuler des vols.

Schiphol et les compagnies aériennes continueront à travailler ensemble pour assurer le bon déroulement des moments de pointe du matin. En effet, il y a aussi des moments où de très nombreux vols partent et où il y a « plus de passagers que le système de Schiphol ne peut en gérer », a déclaré l’aéroport.