Ecrire, c’est un métier en quête de reconnaissance

Une étude le montre : les auteurs et autrices belges gagnent peu d’argent, manquent de temps de création et d’informations.

Un jour, dans un salon, je me suis fait insulter par une lectrice parce que je parlais de mon travail d’écrivaine. Pour elle, c’était inconcevable que ce qu’elle lisait était le produit d’un métier. » Ecrire, en effet, c’est aussi un métier. L’autrice Anne Penders, qui raconte cette anecdote, insiste : « Ce qu’il faut aux auteurs et autrices, c’est de la reconnaissance. » Et pas que cela, c’est sûr. Une rémunération juste, une information accessible et du temps de création. Ce sont les trois piliers des demandes des auteurs et autrices de Belgique francophone.