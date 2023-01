Red Lions: le sourire retrouvé de Tanguy Cosyns à la Coupe du monde de hockey (vidéos)

L’attaquant de poche est de retour au premier plan avec les Red Lions après six années sur la touche. Un retour en grâce après de nombreuses remises en question.

Depuis l’entame de la compétition, il est certainement l’un des attaquants les plus en vue de la ligne offensive belge avec Cédric Charlier. Et pour son grand retour dans un tournoi majeur, le joueur du Racing n’est certainement pas revenu dans le groupe avec un quelconque sentiment de revanche après avoir manqué successivement le championnat d’Europe 2017, la Coupe du monde 2018, l’Euro 2019 et les Jeux olympiques de Tokyo, en 2021. Bien au contraire.