Bruxelles: la police découvre une cargaison de vélos présumés volés

À lire aussi Bruxelles: comment la police parvient à restituer les vélos volés à leur propriétaire

Les deux suspects ont été appréhendés et emmenés pour un interrogatoire. Les huit vélos, de différentes marques et sans numéro de série, ont aussi été transportés au poste, comme communiqué. Comme défense, l’un des suspects a expliqué avoir acheté « les vélos à un prix avantageux sur le marché matinal et qu’il voulait les expédier au Maroc pour sa famille ».

L’enquête est en cours, nous indique-t-on, et les deux personnes appréhendées, qui ne disposent pas de papier dans le pays, ont été relâchées après leur audition.