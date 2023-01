D1A: l’Union Saint-Gilloise se fait surprendre par le Cercle de Bruges (direct 1-0)

En ce début d’année 2023, l’Union Saint-Gilloise a frappé les esprits en prenant la mesure successivement d’Anderlecht, de La Gantoise et de l’Antwerp. Et ce, de manière convaincante avec neuf buts marqués pour un seul encaissé. De quoi se mettre à rêver du titre ? Certes la saison est encore longue et parsemée d’embûches, mais les Bruxellois ont des raisons d’y croire.

Ce soir, l’USG se déplace à Bruges pour y affronter le Cercle. Sur le papier, la rencontre semble disproportionnée. De fait, si l’Union occupe méritoirement la seconde position de notre D1A, le Cercle n’est que 10e. Mais les Brugeois ont le Top 8 en ligne de mire. De quoi les motiver encore davantage à surprendre une formation visiteuse évidemment favorite.

