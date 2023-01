Surprise en D1A: l’Union Saint-Gilloise piétine sur la pelouse du Cercle de Bruges (1-1)

L’Union Saint-Gilloise a aligné un treizième match sans défaite au Cercle lors de la 21e journée de championnat (1-1), mercredi. Dans le même temps, l’Antwerp est allé s’imposer 0-3 à Ostende. Au classement, l’Union reste deuxième avec 46 points, neuf de moins que Genk mais quatre de plus que l’Antwerp (3e). Le Cercle occupe la 10e position (27 points) et Ostende est 16e (17 points).

Il y avait quelques noms surprenants dans la composition du Cercle où Hugo Siquet a été titularisé d’emblée alors que le meneur de jeu Dino Hotic a débuté sur le banc. À l’Union, Karel Geraerts a laissé Lazare Amani et Victor Boniface sur le banc au profit de Cameron Puertas et Gustaf Nilsson. Christian Burgess est rentré de suspension et Koki Machida a remplacé Siebe Van der Heyden, blessé.

L’Union n’a pas attendu pour tester Radoslaw Majecki, qui a remporté son duel face à Nilsson (6e). Peu dangereux, les Bruxellois ont alors dû se contenter de la possession de ballon. Ils ont même eu des sueurs quand Olivier Deman, seul au second poteau, a tiré à côté (37e) et que Leonardo Da Silva n’a pas profité d’un mauvais dégagement d’Anthony Moris (40e). Enfin, l’Union a vu Dante Vanzeir, touché aux adducteurs de la jambe droite, céder sa place à Boniface (44e).

En seconde période, le Cercle a été plus entreprenant : Jean Marcelin a expédié le ballon sur la transversale (54e) mais sur une passe en profondeur de Francis, Thibo Somers a ouvert la marque (69e, 1-0). L’Union s’est remobilisée et après s’être détendu sur une tête de Burgess (78e), Majecki n’a rien pu faire sur une frappe à bout portant de Nilsson (82e, 1-1).

Simultanément, l’Antwerp a infligé à Ostende sa quatrième défaite d’affilée depuis la reprise du championnat. Le coach des Kustboys, Dominik Thalhammer a pallié les absences de Thierry Ambrose et Brecht Capon avec Andy Musayev et Pierre Dwomoh. À l’Antwerp, Mark van Bommel a reconduit le onze battu dimanche à l’Union et a de nouveau exclu Michael Frey de sa sélection.

Malgré l’absence de ses supporters, qui ont boycotté le déplacement à la Diaz Arena afin d’exprimer leur mécontentement à l’égard de l’heure précoce du coup d’envoi, l’Antwerp a directement appuyé sur la pédale des gaz. Servi par Michel-Ange Balikwisha, Arbnor Muja n’a laissé aucune chance à Dillon Phillips (11e, 0-1). Après un slalom dans la défense ostendaise, Calvin Stengs a offert à Vincent Janssen son 12e but (21e, 0-2). L’Antwerp a alors reculé et d’une déviation du pied, Jean Butez a empêché Musayev de réduire l’écart (29e).