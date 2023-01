Fabio Jakobsen revient sur la terrible chute qui a failli lui coûter la vie: «Si vous n’avez pas peur, c’est que vous êtes stupide»

Champion d’Europe, sprinter le plus prolifique en 2022, Fabio Jakobsen a installé son autorité dans le royaume des finisseurs. Mais le Néerlandais de Soudal-Quick-Step reste aussi le miraculé qui a retrouvé les cimes après une terrible chute au Tour de Pologne, en 2020. D’un coma artificiel et d’un pronostic vital engagé, il en a tiré des cicatrices qui se lisent ad vitam sur son visage mais surtout une force, une certaine sagesse qui grandissent son être autant qu’elles le poussent à se surpasser.

Fabio, avez-vous déjà dessiné les principaux contours de votre saison ?

Ça va être presque une copie de l’année dernière, sauf que je démarre cette fois en Argentine, aux côtés de Remco. Il y a plusieurs étapes dessinées pour les sprinters là-bas et j’y aurai un très bon train. Après, ce sera Algarve, Kuurne, Tirreno et je suis dans la « long list » pour les classiques pavées. On verra où en est la condition à ce moment-là avant de décider. L’année dernière, j’étais très bien au début puis je suis tombé malade après Paris-Nice. Peut-être que cette année, je vais essayer de repousser mon pic de forme vers Gand-Wevelgem, dont je rêve. Comme de Milan-Sanremo.