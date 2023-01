Délégué aux droits de l’enfant: ce sera Solaÿman Laqdim

La ministre compétente, Bénédicte Linard, proposera, jeudi, en gouvernement francophone, de désigner Solaÿman Laqdim comme Délégué général aux droits de l’enfant. Elle met fin à une saga et une controverse de plus d’un an.

Quoi qu’il en soit, après les blocages et les controverses à rallonge, la ministre lève ainsi ses dernières préventions, ce qui permettra, dès février, d’organiser la succession de Bernard De Vos à la tête de cette institution forte d’une quinzaine de conseillers et acteurs sociaux vouée à la protection des enfants en Communauté française.

Dénouement dans la longue saga à propos de la désignation d’un Délégué général aux droits de l’enfant en remplacement de Bernard De Vos, au poste depuis plus de dix ans, et qui devait céder le témoin il y a plus d’un an déjà… Dénouement, disions-nous : d’après nos informations, la ministre responsable, Bénédicte Linard (Ecolo) prendra part jeudi au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles munie d’un arrêté de désignation au nom de Solaÿman Laqdim, candidat arrivé très largement en tête en avril 2022 lors d’une épreuve de sélection organisée par un groupe d’experts. Etiqueté socialiste, il était en gros barré depuis lors par la même Bénédicte Linard, du moins avait-on cru comprendre.

Ces derniers jours, la pression avait été maximale sur le gouvernement francophone, au point que Pierre-Yves Jeholet (MR), ministre-président, avait jugé nécessaire d’intervenir publiquement lundi, dans nos colonnes et celles de la Libre Belgique, pour appeler à « sortir du blocage impérativement ». Pierre-Yves Jeholet pressait Bénédicte Linard (Ecolo) de s’avancer avec, disait-il, une « solution ». Entre-temps, des contacts avaient lieu au sein de la coalition francophone comme entre présidents des formations directement concernées, en l’occurrence entre Jean-Marc Nollet et Paul Magnette, pour Ecolo et le PS, qui se neutralisaient dans cette épreuve de force politique de plus d’un an.