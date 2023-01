Pluie d’éloges au sujet de Vincent Kompany en Angleterre: «Il a de l’avance sur les autres entraîneurs»

« Vince The Prince » se trouvait en Belgique mardi soir. On connaît à présent la raison de son voyage… Lui qui réalise un travail remarquable à Burnley.

Sous la houlette de Vincent Kompany, Burnley a remporté une septième victoire consécutive en Championship samedi dernier contre Coventry (1-0) à l’occasion de la 27e journée de championnat de l’antichambre de la Premier League. Les Clarets maintiennent ainsi leur domination sur la deuxième division anglaise.

Après 27 matches, Burnley compte 59 points, c’est 5 points de plus que leur plus proche poursuivant, Sheffield United. La perspective de promotion est plus qu’envisageable puisque Watford, 3e, compte 16 points de retard sur Burnley. Les deux premiers du classement à l’issue des 46 journées seront automatiquement promus en Premier League, tandis que les quatre poursuivants se disputeront la montée en playoffs.