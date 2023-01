Audiences télé: l’érosion n’épargne pas le football

On aurait pu l’écrire fin novembre, quand les Diables rouges ont fait leur entrée en scène à la coupe du monde de football face au Canada : avec 1.231.987 spectateurs sur La Une (et 76 % de part de marché), le match a offert à la Une la meilleure audience absolue de l’année pour les chaînes de télévision du sud du pays. Devant Belgique-Maroc, le 27 novembre, avec 1.058.316 spectateurs et mieux aussi que pour Croatie-Belgique, le 1er décembre, au-dessus du million (1.024.796). Soit un top 3 entièrement 100 % foot qui place la Une/RTBF à l’avant-poste pour l’ensemble de l’année. C’est ce qui ressort des chiffres du top 100 annuel mis brièvement à disposition ce mercredi sur le site du Centre d’Information sur les Médias (CIM), et que Le Soir a pu consulter. (Le CIM l’a ensuite supprimé pour y apporter, nous signale-t-on, des corrections. Y manquait en particulier le numéro 1 (Belgique-Canada) pour compléter le « ranking » qui ne comptait, dans le fichier diffusé mercredi, que 99 entrées.) *