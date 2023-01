«Au Louvre-Lens, la médiation est vraiment notre marque de fabrique»

Ouvert en décembre 2012, le Louvre-Lens a fêté ses dix ans d’existence en 2022 avec deux grandes expositions consacrées à Rome et à Champollion. Mais c’est vers l’avenir que regarde sa directrice Marie Lavandier.

Des groupes scolaires en train de déjeuner dans le parc, des visiteurs un peu partout, des ateliers en cours dans divers espaces… Il n’est pas simple de trouver un endroit calme pour s’entretenir avec Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens depuis 6 ans. Et cela ne peut que réjouir cette dernière qui, depuis toujours, défend une ouverture la plus large possible de son institution. Alors qu’on vient d’en fêter les dix ans, elle évoque l’avenir d’un musée que beaucoup regardent comme un modèle pour les années à venir.

Comment fonctionne l’équipe scientifique du musée aujourd’hui ?