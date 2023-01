Standard: Alexandro Calut ne partira finalement pas lors du mercato hivernal

Sorti avant la mi-temps et remplacé par Cimirot mardi face à Malines en raison d’une blessure au genou qui ne laissait rien présager de bon, Barrett Laursen a passé mercredi une série d’examens médicaux qui doivent fixer le diagnostic précis. Mais il est d’ores et déjà acquis que le latéral gauche danois devra faire l’impasse sur le déplacement dominical à l’Antwerp et loupera aussi les rendez-vous suivants, puisque son indisponibilité devrait être de plusieurs semaines.

Du coup, Alexandro Calut, dont un prêt avait été envisagé, ne partira pas d’ici la fin du mercato hivernal. C’est que les solutions à gauche ne sont pas légion, tandis que Ronny Deila est satisfait de son comportement et a décidé de lui accorder une nouvelle chance. Dix-neuvième joueur contre Malines, Calut avait eu du mal à digérer son retour dans la 2e équipe du Standard après avoir commencé le championnat, mais il prend les choses de manière beaucoup plus positive désormais.