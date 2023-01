Saison 2023: quelques nouveautés au programme

Toyota encore la plus solide. Corollaire inévitable au retour de Tanak chez Ford, l’équipe Hyundai ne pourra plus compter sur deux mais bien sur un seul cador : Thierry Neuville. Qui sera bien seul avec Lappi, Sordo et Breen comme doublures. Chez Ford, Tanak sera secondé par le jeune Pierre-Louis Loubet (copiloté par Nicolas Gilsoul), qui a pris la place de Fourmaux (descendu en WRC2). Toyota enfin paraît un rien déforcée par rapport à l’an dernier, suite au départ de Lappi (un peu), et au fait que sa 4e voiture sera mise à la location (surtout). Bon, rien qu’avec le duo Rovanpera-Evans, l’équipe championne du monde présente déjà une belle base, qui sera régulièrement renforcée par Sébastien Ogier (6 ou 7 rallyes au moins).