Marc Tarabella exclu par les socialistes belges et européens: son avocat réagit

L’avocat de l’eurodéputé belge Marc Tarabella, cité dans l’affaire du Qatargate et exclu mercredi du PS et du groupe S&D (Socialistes et Démocrates) du Parlement européen, Me Maxim Töller, a réclamé en soirée que son client soit entendu par la justice, qui a réclamé la levée de son immunité parlementaire.

« Il (M. Tarabella) se fait exclure du S&D, exclure du Parti socialiste sans jamais avoir été entendu », a déploré l’avocat, interrogé lors du journal télévisé de la RTBF.

« Est-ce qu’on ne pourrait pas raison garder dans ce dossier et avant d’offrir de petites peines à certains inculpés, entendre M. Tarabella, entendre ce qu’il a à dire », a ajouté Me Töller en faisant référence à l’ex-eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri.

« De 120.000 à 140.000 euros »

Ce dernier, considéré comme un suspect clé dans le Qatargate, est actuellement écroué. Il a accepté mardi de collaborer avec la justice en obtenant et le statut de « repenti » et de livrer ce qu’il sait sur ce scandale de corruption présumée au profit de l’émirat.

Pier Antonio Panzeri a notamment expliqué ceci : « Dans un cas, à savoir celui de Marc Tarabella, il a été récompensé à plusieurs reprises pour un montant total, de mémoire, compris entre 120 et 140.000 euros. L’argent a été livré en liquide. Je lui ai donné de l’argent liquide plusieurs fois et, parfois, j’étais accompagné de Francesco Giorgi. »

Selon Me Töller, le statut de repenti « donne une raison vraiment extrêmement importante de mentir : celle d’obtenir une peine vraiment minime ». « C’est (un repenti, NDLR) quelqu’un dont il faut vraiment se méfier », a-t-il ajouté.