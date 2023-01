Noë Dussenne en route pour le Lokomotiv Moscou: les dessous de son probable départ du Standard

La sortie de Noë Dussenne et la montée au jeu du jeune Lucas Noubi, dans les derniers instants de la rencontre remportée par le Standard face à Malines, auront sonné comme une véritable passation de pouvoir. Car c’est bien de cela dont il s’agit. Après Selim Amallah et Nicolas Raskin, écartés après l’échec des négociations relatives à leur prolongation de contrat et surtout aux conditions (financières) de leur départ, le club liégeois s’apprête à perdre un troisième titulaire, son capitaine cette fois, qui, mardi soir à Sclessin, très ému a pris congé des supporters rouches en s’offrant un dernier bain de foule et les moments de communion dont il rêvait secrètement.